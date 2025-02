Wahlrechtsreform verändert Spielregeln

2021 waren insgesamt 19 Abgeordnete aus Thüringen in den Bundestag eingezogen - acht davon direkt gewählt. Wie viele es diesmal schaffen, dürfte erst am Montag feststehen. Wegen der Wahlrechtsreform ziehen nicht mehr alle siegreichen Wahlkreis-Direktkandidaten automatisch in den Bundestag ein: Sie bekommen nur noch dann ein Mandat, wenn ihre Partei auf genügend Zweitstimmen kommt, anderenfalls geht der Wahlkreis leer aus. Dafür entfallen die früher üblichen Überhang- und Ausgleichsmandate. Künftig hat der Bundestag nur noch 630 Abgeordnete, statt aktuell 733.