Linke in Umfragen unter der Fünf-Prozent-Hürde

Die Linke liegt in Umfragen bundesweit nur bei drei bis vier Prozent. Gewönne sie bei der Bundestagswahl drei Direktmandate, käme sie wie schon 2021 über die sogenannte Grundmandatsklausel wieder in Fraktionsstärke in den Bundestag. Vor allem Gysi werden in seinem Wahlkreis in Berlin-Köpenick und Ramelow in Erfurt gute Chancen ausgerechnet.