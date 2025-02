Der Kreiswahlleiter vom Wahlkreise Jena – Sömmerda – Weimarer Land I, Marko Braun, verwies darauf, dass die Stimmzettel erst nach der Tagung des Bundeswahlausschusses am 30. Januar in den Druck gegeben werden konnten. "Wir können die Briefwahllokale erst öffnen, wenn wir die Stimmzettel haben." Diese lägen für seinen Wahlkreis voraussichtlich an diesem Dienstag vor. Danach würden sie im Wahlkreis an die verschiedenen Städte und Gemeinden gegeben, die darüber entschieden, wann die Briefwahllokale öffnen.