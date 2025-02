Seit vielen Jahren hat Meiningen in Sachen Vorbereitung und Durchführung von Wahlen aller Art einen guten Ruf. Schwierigkeiten mit der Besetzung von Wahlvorständen, mit der Stimmenauszählung oder der Ergebnisfeststellung gab es hier bislang nicht. Probleme wie in der richtigen Bundeshauptstadt sind in der „heimlichen Hauptstadt“ unbekannt – auch hier gilt sozusagen das Gütesiegel Q-City. Zu verdanken ist das in erster Linie dem engagierten Team um Gemeindewahlleiter Andreas Werner, zu dem bei der Bundestagswahl erneut seine Stellvertreterin Katharina Gaßdorf, bis zu 20 Mitarbeiter der Stadtverwaltung sowie etwa 280 Wahlhelfer gehören.