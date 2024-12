Bundestagswahl: Finanzkrise der Kommunen - Verdi schlägt Schulterschluss vor

Leipzig/Magdeburg/Erfurt - Wenige Monate vor der vorgezogenen Bundestagswahl plant die Gewerkschaft Verdi einen außergewöhnlichen Schulterschluss mit den öffentlichen Arbeitgebern. Die Kommunen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen befänden sich in einer dramatischen finanziellen Lage, für die dringend eine Lösung gefunden werden müsse, teilte der Verdi-Landesbezirksfachbereichsleiter Paul Schmidt mit. "Acht von zehn Landkreisen in Sachsen sind de facto pleite." In Sachsen-Anhalt und Thüringen sei die Situation ähnlich prekär.