Zuvor hatten weniger Parteien ihr Interesse an einer Wahlbeteiligung angemeldet als 2021. Insgesamt 15 Parteien reichten nach Angaben des Landeswahlleiters Listen ein, 20 waren es vor vier Jahren. Vier erfüllten offenbar nicht die Voraussetzungen für eine Beteiligung an der Wahl am 23. Februar.