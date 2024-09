Berlin - Die Grünen-Politikerin Ekin Deligöz tritt 2025 nach dann 27 Jahren Parlamentszugehörigkeit nicht mehr bei der Bundestagswahl an. Ihr Bundestagsbüro bestätigte auf dpa-Anfrage am Abend, dass die 53-Jährige den Entschluss in einem Brief an ihre Partei mitgeteilt habe. Die "Südwest Presse" hatte über den Brief berichtet, in der "Augsburger Allgemeinen" erläuterte sie ihre Entscheidung.