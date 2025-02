Die CSU erhielt bei der Bundestagswahl laut vorläufigem Endergebnis 37,2 Prozent der Zweitstimmen in Bayern, die Freien Wähler kamen im Freistaat auf 4,3 Prozent, bundesweit erreichten sie 1,5 Prozent und verpassten damit deutlich den Einzug in den Bundestag. Auch das von Aiwanger ausgegebene Ziel, über den Gewinn von drei Direktmandaten in Bayern erstmals in den Bundestag einzuziehen, wurde nicht erreicht.