Bundestagswahl: CDU will Gründer-BAföG in Ostdeutschland testen

In dem Papier bekennt sich die CDU zur Förderung der Halbleiterindustrie sowie zum Kohleausstieg bis 2028 - und eine weitere Unterstützung des Strukturwandels in den betroffenen Regionen. Sie plädiert für eine "technologieoffene" Energiepolitik und die gleichmäßige Verteilung von Reservekraftwerken in Deutschland, um die Energiesicherheit zu gewährleisten. Die Co2-Reduzierung müsse so gestaltet werden, "dass Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit der ostdeutschen Industriestandorte auch in Zukunft erhalten bleiben". Genannt werden in diesem Zusammenhang die Stahl- und Chemieindustrie.