Bamberg (dpa/lby) - Die bayerische SPD geht mit dem Bundestagsabgeordneten Carsten Träger an der Spitze ihrer Landesliste in die vorgezogene Bundestagswahl am 23. Februar. Auf der Landesvertreterversammlung in Bamberg erhielt der 51-Jährige 81 Prozent der Delegiertenstimmen.