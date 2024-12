Bundestagswahl: Bundestag: Ramelow soll Kandidatenliste der Linken anführen

Sömmerda (dpa/th) - Ex-Ministerpräsident Bodo Ramelow soll als Spitzenkandidat der Thüringer Linke in den Bundestagswahlkampf ziehen. Der 68-Jährige kandidiert auf einer Vertreterversammlung der Partei am Samstag (10.00 Uhr) in Sömmerda für den Thüringer Listenplatz eins für die Bundestagswahl. Dafür hat ihn der Parteivorstand vorgeschlagen. Bereits gewählt ist Ramelow als Direktkandidat im Wahlkreis Erfurt-Weimar-Weimarer Land. Dort tritt Thüringens ehemaliger Regierungschef unter anderem gegen den Ostbeauftragten der Bundesregierung, Carsten Schneider (SPD), an.