Bundestagswahl: Bundeschef Banaszak stimmt Bayerns Grüne auf Wahlkampf ein

Hirschaid (dpa/lby) - Bayerns Grüne stimmen sich auf den Bundestagswahlkampf ein. Bei der Versammlung zur Listenaufstellung rief der Co-Bundesvorsitzende Felix Banaszak zu Zuversicht auf: "Wir können selbstbewusst in den Wahlkampf gehen", sagte er. Die Grünen hätten die richtigen Antworten für diese Zeit. Man wolle beispielsweise in Schulen und Kitas investieren sowie in die Infrastruktur. "Wir wollen, dass die Bahn verlässlich fährt und der Bus häufiger kommt."