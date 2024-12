Ilmenau (dpa/th) - Der erste BSW-Ortschaftsbürgermeister soll die Partei in Thüringen nun als Spitzenkandidat in den Bundestagswahlkampf führen. Robert Henning wurde bei einem Landesparteitag in Ilmenau mit 83 Stimmen auf den ersten Platz der Thüringer Landesliste für die im Februar geplante Bundestagswahl gewählt. Henning setzte sich gegen drei Kontrahenten mit deutlicher Mehrheit durch.