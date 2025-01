Bundestagswahl: Briefwahlunterlagen bequem über QR-Code bestellen

Ausgefüllte Briefwahlunterlagen können unentgeltlich wieder per Post zurückgesandt oder aber in den Rathaus-Briefkasten eingeworfen werden. Bis spätestens Sonntag, den 23. Februar um 18 Uhr müssen sie in der Stadtverwaltung Sonneberg eingegangen sein. Beim Ausfüllen des Briefwahl-Antrages sollte darauf geachtet werden, dass er ausschließlich mit Unterschrift gültig ist, erläutert das Rathaus. Auch das Briefwahllokal in der Stadtverwaltung Sonneberg hat ab Dienstag, 11. Februar wieder geöffnet. Während der Öffnungszeiten des Rathauses ist es besetzt und kann im Raum 27 entweder die Briefwahl beantragt oder aber auch sofort gewählt werden.