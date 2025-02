Briefwahl besser auf direktem Weg

Wahlberechtigte, die jetzt noch per Brief zu wählen wollten, sollten die Briefwahlunterlagen nur noch direkt bei der Gemeindebehörde abholen und auch dort die Briefwahl ausüben. Gewertet werden könnten nur Stimmen, die spätestens am Wahlsonntag bis 18.00 Uhr bei der auf dem Briefwahlumschlag angegebenen Adresse im Briefkasten liegen.