Bundestagswahl: Bayerns Parteien feilen an Listen für Bundestagswahl

BSW:

Der Landesverband der Wagenknecht-Partei existiert erst seit wenigen Wochen. Dennoch will das Bündnis eine Landesliste an den Start bringen. Ganz vorn könnte nach der Listenaufstellung am Samstag in Erlangen ein altbekannter Name auftauchen: Klaus Ernst, einst Bundesvorsitzender der Partei Die Linke, ist zum BSW gewechselt und kündigte an, erneut für den Bundestag kandidieren zu wollen. Umfragen sehen das BSW in Bayern derzeit bei um die fünf Prozent der Stimmen.