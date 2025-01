Dass Karneval und Bundestagswahlkampf zusammenfielen, ist schon lange her: 1983 wurde der Bundestag in vorgezogenen Neuwahlen nach dem Bruch der sozialliberalen Koalition und der Regierungsübernahme von Helmut Kohl am 6. März gewählt, vier Jahre später am 25. Januar 1987.