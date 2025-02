Bundestagswahl: Aiwanger: Für uns war nicht mehr zu holen

"Mehr war für uns leider aufgrund der Polarisierung und der kurzen Vorbereitung nicht zu holen", räumte Aiwanger ein. Die Freien Wähler waren am Sonntag bundesweit nur auf 1,5 Prozent der Stimmen gekommen, nach 2,4 Prozent bei der Wahl 2021. In Bayern ging es von 7,5 auf 4,3 Prozent nach unten. Auch das Ziel, drei Direktmandate zu holen und auf diesem Weg den Einzug in den Bundestag zu schaffen, verpassten sie deutlich. Selbst Aiwanger landete in seinem Wahlkreis nur auf Platz drei hinter CSU und AfD.