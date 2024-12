Amberg (dpa/lby) - Mit ihrem Bundesvorsitzenden Hubert Aiwanger als Spitzenkandidat ziehen die bayerischen Freien Wähler in den Kampf um den Einzug in den Bundestag bei der Wahl 2025. "Wir Freie Wähler wollen den Bundestag umgestalten zum größten Rathaus der Republik", sagte Aiwanger bei der Listenaufstellung seiner Partei in Amberg.