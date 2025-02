Bundestagswahl: AfD-Mann Brandner entscheidet Wahlkreis für sich

Gera (dpa/th) - Der stellvertretende AfD-Bundessprecher Stephan Brandner (AfD) hat in seinem ostthüringischen Wahlkreis die meisten Erststimmen erhalten. Der 58-jährige Jurist kam in Gera, Greiz und dem Altenburger Land auf 44,8 Prozent der Stimmen, wie aus Daten des Landeswahlleiters hervorgeht. Ob Brandner allerdings tatsächlich ins Parlament einzieht, hängt nach dem erstmals angewendeten neuen Wahlrecht von den Zweitstimmen seiner Partei ab und entscheidet sich daher erst mit dem am Abend noch ausstehenden vorläufigen Endergebnis.