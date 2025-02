Der Diplom-Informatiker gehört seit 2017 dem Bundestag an. Er setzte sich in seinem Wahlkreis gegen neun weitere Mitbewerber durch. Gegen ihn trat unter anderem der ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete Tankred Schipanski an, der auf 20,0 Prozent der Stimmen und damit auf Platz zwei kam. Die frühere Landtagsabgeordnete und einstige Landtagsvizepräsidentin Madeleine Henfling von den Grünen errang 3,0 Prozent der Stimmen und der frühere Linke-Landtagsabgeordnete Sascha Bilay 12,8 Prozent.