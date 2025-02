Söder will auch kein Dreierbündnis mit der FDP

Söder betonte, er hoffe, dass die Union die Chance haben werde, stabil zu regieren. Auf den letzten Metern die FDP noch in den Bundestag reinzudrücken, mache es eher schwieriger, argumentierte er. "Wenn wir regieren, dann brauchen wir wenig Partner und nicht unendlich viele", sagte Söder. "Sorry, lieber Christian Lindner. Die Zeit ist vorbei", sagte er an die Adresse des FDP-Chefs. Schenkt man den Umfragen glauben, ist aktuell als Zweierbündnis nur noch eine Koalition mit der SPD denkbar.