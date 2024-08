Bundestagswahl 2025 Söder: Kanzlerkandidatur "nicht mein Lebensplan"

Berlin - Für CSU-Chef Markus Söder ist es nach eigener Darstellung nicht Teil seines Lebensplanes, für das Amt des Bundeskanzlers zu kandidieren. "Das war es damals nicht, '21, das ist es jetzt nicht", sagte Söder im ARD-Sommerinterview in der Sendung "Bericht aus Berlin". Sollte ihn die CDU bitten, käme er "in die Bredouille", eine Entscheidung treffen zu müssen. Normalerweise sei es aber so, dass die CDU als große der beiden Unions-Schwestern den Vortritt habe.