München - Radikale Kurswechsel in der Wirtschaftspolitik und ein härterer Asylkurs sind nach den Worten von Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz bei den Koalitionsverhandlungen nicht verhandelbar. "Wir werden mit niemandem in eine Koalition gehen, der nicht bereit ist, in der Wirtschaftspolitik und in der Migrationspolitik in Deutschland den Politikwechsel herbeizuführen", rief der CDU-Chef den Zuhörern beim Wahlkampffinale der Unionsparteien in München zu.