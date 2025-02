Robert Henning hat in jungen Jahren nicht als Student im Hörsaal gesessen, sondern als Kochlehrling am Herd gestanden. Doch beim Wahlforum des Bündnisses Sahra Wagenknecht am 20. Februar in Schmalkalden war der Spitzenkandidat seiner Partei für Thüringen klug, zahlensicher und geschichtsfest, wie ein gestandener Akademiker, auch ohne Abitur.