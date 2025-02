Bundestagswahl 2025 Fragen, Bangen, Freude - Was die Wahl für Bayern bedeutet

Grüne: Hoffen auf Schäfers Direktmandat

Wie die Grünen in Bayern das Wahlergebnis am Ende bewerten, hängt massiv von dem 2021 viel umjubelten ersten grünen Direktmandat im Münchner Süden ab. Sollte Jamila Schäfer es verteidigen können, dürfte ihr Fazit wohl positiver ausfallen. Bei 12,8 Prozent landete die Partei in der Hochrechnung - verglichen mit den 14,1 Prozent 2021 ein noch halbwegs akzeptabler Wert, immerhin wehte den Grünen wegen der Ampelregierung ein strenger Gegenwind aus Berlin ins Gesicht. Wahr ist aber auch: Vom negativen Bundestrend abkoppeln konnten sich Bayerns Grüne nicht.

SPD erlebt auch in Bayern einen Abend zum Vergessen

Die bisherige Kanzlerpartei SPD erlebt in Bayern wie im Bund einen Abend zum Vergessen. Mit 11,3 Prozent landete sie gleich 7 Prozentpunkte unter dem Ergebnis von 2021. Damit ist klar, dass es deutlich weniger Sozialdemokraten aus dem Freistaat im Bundestag geben wird. Bisher waren es 23. Die Sozialdemokraten stecken damit in Bayern weiterhin in einer beispiellosen Krise - bei den vergangenen Landtagswahlen erreichte die Partei ebenfalls nur einstellige Prozentwerte.

Auch in Bayern geht der Hype der Linkspartei weiter

Bundesweit gehört die Partei zu den klaren Gewinnern der Wahl. Die in Bayern traditionell eher erfolglose Linke kann im Freistaat auch von dem Hype in anderen Teilen des Landes profitieren. Nach 2,8 Prozent im Jahr 2021 landete die Partei nun bei 6,2 Prozent.