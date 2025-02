Bundestagswahl 2025: Dobrindt: Habeck niemals wieder auf die Regierungsbank

München - CSU-Spitzenkandidat Alexander Dobrindt hat beim Wahlkampfabschluss der Union die SPD und insbesondere die Grünen scharf angegriffen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sei das "Gesicht der Krise", sagte Dobrindt in München und wiederholte frühere Aussagen: "Ich will ihn zukünftig weder an meinem Küchentisch noch in meinem Heizungskeller noch jemals wieder auf der Regierungsbank sitzen sehen, liebe Freunde. Der grüne Spuk in Deutschland, er muss ein Ende haben." Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Habeck hätten "abgewirtschaftet".