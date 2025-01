München - Die FDP darf bei der vorgezogenen Bundestagswahl am 23. Februar im Freistaat mit ihrer Landesliste antreten. Das hat der bayerische Landeswahlausschuss einstimmig in öffentlicher Sitzung in München entschieden. Er wies damit eine eingereichte Beschwerde gegen das Aufstellungsverfahren der Liste zurück. "Die in dieser Beschwerde vorgebrachten Punkte führen nicht zu einem Mangel der Landesliste", sagte Landeswahlleiter Thomas Gößl.