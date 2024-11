München (dpa/lby) - Mit Blick auf die Anfang 2025 anstehende Bundestagswahl will die AfD in Bayern an gleich drei aufeinanderfolgenden Adventswochenenden ihre Wahlliste aufstellen. "Trotz des engen Zeitrahmens wird die AfD Bayern fristgerecht noch in diesem Jahr die Kandidaten für die Neuwahl des Deutschen Bundestags am 23. Februar 2025 aufstellen", sagte AfD-Landeschef Stephan Protschka.