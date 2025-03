Bodo Ramelow (Linke) war zehn Jahre Ministerpräsident in Thüringen. Nach den Landtagswahlen im vergangenen Jahr musste er die Staatskanzlei in Erfurt aber räumen. Wäre er im Amt geblieben, stünden ihm 122 Prozent der Bezüge in der Besoldungsklasse B10 zu – aktuell insgesamt 19.144,73 Euro im Monat oder 229.736,76 Euro im Jahr. Dazu kommt eine monatliche Aufwandsentschädigung von aktuell 766,94 Euro (macht 9203,28 Euro im Jahr). Insgesamt kommt der Thüringer Ministerpräsident also auf 238.940,02 Euro im Jahr.