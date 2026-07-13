Hechingen - Nach einem schweren Autounfall hat sich der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Bareiß in sozialen Medien zu Wort gemeldet. "Familie und Freunde sind dankbar, dass er einen großen Schutzengel an seiner Seite hatte", heißt es in einem Post auf dem offiziellen Account des Politikers auf Instagram. Bareiß befindet sich demnach weiter im Krankenhaus in Tübingen, er sei aber ansprechbar und habe keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Seine Gedanken seien auch bei den anderen Beteiligten des Unfalls und bei deren Familien.