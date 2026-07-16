Bundestagsabgeordnete: Pellmann beantwortet die meisten Bürgerfragen im Bundestag

Seit 2004 können Bürger bei Abgeordnetenwatch Parlamentarier des Bundestags, der Landtage und des Europaparlaments befragen. Dieses Mal ging es um den Zeitraum seit der konstituierenden Sitzung des Bundestags am 25. März 2025 bis zum 29. Juni dieses Jahres. Bei sächsischen Abgeordneten gingen insgesamt 361 Fragen ein, 284 wurden beantwortet. Elf der 30 Abgeordneten antworteten nicht, hieß es. Zehn von ihnen gehören der AfD an. 16 Parlamentarier beantworten 90 bis 100 Prozent der Fragen - damit erhalten sie das Prädikat "hervorragend".