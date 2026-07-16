Bundestagsabgeordnete: Pellmann beantwortet die meisten Bürgerfragen im Bundestag

Leipzig (dpa/sn) - Linke-Politiker Sören Pellmann bleibt der "gefragteste" sächsische Abgeordnete im Bundestag. Nach Angaben des unabhängigen Dialogportals Abgeordnetenwatch bekam er mit 67 die meisten Fragen aller Abgeordneten aus dem Freistaat und beantwortete jede davon. Auf Platz 2 folgt Jens Lehmann (CDU), der bei 39 Fragen ebenso auf alle eine Antwort fand. Dahinter rangiert Paula Piechotta von den Grünen mit 29 Antworten und gleichfalls einer Quote von 100 Prozent. Alle drei stammen aus Leipzig.