Die AfD wird bei der Bundestagswahl am 23. Februar mit hoher Wahrscheinlich alle Direktmandate in Südthüringen holen und darüber hinaus die übergroße Mehrzahl aller Wahlkreise in Ostdeutschland gewinnen. Die AfD als haushoher Wahlsieger im Osten: In dieser Prognose sind sich zwei Wochen vor der Wahl alle Wahlforscher, die sich mit regionalen Ergebnissen befassen, einig.