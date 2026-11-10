Bundestag: Verfassungsschutz soll Kooperation mit Land begrenzen können

Über den Antrag, zu dem der Innenausschuss des Bundestags an diesem Mittwoch beraten soll, heißt es wörtlich: "Bestehen tatsächliche Anhaltspunkte, dass in der Zusammenarbeit überragend wichtige Sicherheitsinteressen des Bundes oder eines Landes erheblich beeinträchtigt werden, kann das Bundesamt für Verfassungsschutz, wenn dem die Mehrheit der Verfassungsschutzbehörden der Länder zustimmt, Anpassungen in der Zusammenarbeitspflicht, einschließlich der Verfügbarkeit des nachrichtendienstlichen Informationssystems, für die Verfassungsschutzbehörden bindend festlegen." Bei Gefahr in Verzug soll das Bundesamt für Verfassungsschutz auch alleine solche Anpassungen bindend festlegen dürfen.