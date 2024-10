Bundestag SPD: Scholz hat nicht mit Vertrauensfrage gedroht

Hat Scholz mit der Vertrauensfrage gedroht?

Der designierte SPD-Generalsekretär Matthias Miersch wies aber die Wahrnehmung zurück, dass Scholz damit die Vertrauensfrage gemeint haben könnte - also seinen Verbleib im Amt mit der Frage verknüpft haben könnte. "Er hat nicht mit der Vertrauensfrage gedroht", sagte Miersch in der ARD-Talksendung "Maischberger". Auch im Umfeld des Kanzlers hieß es, eine solche Interpretation sei "etwas übertrieben". Scholz habe eher an die Fraktionsregel erinnern wollen, dass man intern diskutiere und dann geschlossen abstimme für das, was die Mehrheit wolle.