Berlin - Der Fernsehmoderator Jörg Pilawa hat seine Lebenspartnerin Julia Klöckner an ihrem Arbeitsplatz besucht. Die Bundestagspräsidentin leitete am Mittwoch die 85. Sitzung des deutschen Parlaments in dieser Legislaturperiode. Pilawa kam im sommerlichen Sakko, darunter ein weißes Hemd, in dessen Kragen er seine Sonnenbrille steckte, wie auf einem Video zu sehen war, das der ZDF-Journalist Andreas Kynast auf der Plattform X postete.