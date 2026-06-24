 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Unterhaltung

  4. Promi-Besuch im Parlament: Pilawa schaut bei Klöckner vorbei

Bundestag Promi-Besuch im Parlament: Pilawa schaut bei Klöckner vorbei

Sonnenbrille im Kragen: Pilawa besucht Julia Klöckner im Bundestag. Wie viele andere Gäste setzte er sich auf die Besuchertribüne.

Berlin - Der Fernsehmoderator Jörg Pilawa hat seine Lebenspartnerin Julia Klöckner an ihrem Arbeitsplatz besucht. Die Bundestagspräsidentin leitete am Mittwoch die 85. Sitzung des deutschen Parlaments in dieser Legislaturperiode. Pilawa kam im sommerlichen Sakko, darunter ein weißes Hemd, in dessen Kragen er seine Sonnenbrille steckte, wie auf einem Video zu sehen war, das der ZDF-Journalist Andreas Kynast auf der Plattform X postete.

Nach der Werbung weiterlesen

Der Quizmaster nahm auf der Besuchertribüne des Bundestages Platz und verfolgte die Sitzung aufmerksam, wirkte interessiert, mal nachdenklich, mal amüsiert, wie Fernsehbilder zeigen. Pilawa war nicht zum ersten Mal Gast in der Volksvertretung. So kam er etwa am 28. Januar in das Reichstagsgebäude zu einer Gedenkstunde zur Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus.