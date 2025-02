Jura-Student will großen Teil seines Gehalts spenden

Im Wahlkampf hatte Jura-Student Hoß angekündigt, alles an Abgeordnetengehalt, was über 2.500 Euro hinausgeht, zu spenden - entweder an die eigene Partei oder soziale Initiativen und Menschen mit finanziellen Problemen. In die Partei Die Linke eingetreten war er nach eigenen Angaben erst im Jahr 2023.