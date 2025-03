In der AfD-Fraktion rücken Pascal Wloch und Elisabeth Mengel-Stähle für die in den Bundestag gewählten bisherigen Landtagsabgeordneten Stephan Möller und Torben Braga nach. Wloch ist staatlich geprüfter Techniker für Maschinentechnik aus Bad Salzungen. Mengel-Stähle ist Kauffrau in der Grundstücks- und Wohnwirtschaft in Stadtroda. Beide treten ihr erstes Mandat im Thüringer Landtag an.