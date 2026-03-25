Bundestag: Grüne fordern Merz zu mehr Einsatz gegen digitale Gewalt auf

Berlin - Die Grünen-Fraktion wünscht sich von der Union und insbesondere von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) mehr Engagement bei der Bekämpfung digitaler Gewalt gegen Frauen. "Von Friedrich Merz habe ich dazu bislang nichts gehört", sagt die parlamentarische Geschäftsführerin, Irene Mihalic. Sie habe den Eindruck, "dass ausgerechnet diese Form von Gewalt gegen Frauen nicht sonderlich zu interessieren scheint". Gleichzeitig nehme sie sehr genau wahr, wie von rechter Seite versucht werde, zu unterstellen, "es gebe hier eine Kampagne, die sich am Ende gegen die Meinungsfreiheit richtet".