Bundestag Gewalt gegen Frauen: Bundestag hält Hilfe für unzureichend

Die FDP legte einen eigenen Antrag vor, in dem sie den Fokus auf Täterarbeit und Prävention legt. Nicole Bauer (FPD) wandte sich in der Debatte, in der nur Frauen ans Rednerpult kamen, auch direkt an die männlichen Abgeordneten: "Gewalt gegen Frauen ist nicht nur ein Frauenthema, meine Herren".