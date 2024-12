Ein kurzes Video, das nach der Abstimmung über die Vertrauensfrage aufgenommen wurde, hatte am Montag für Diskussionen in den sozialen Medien gesorgt. Es zeigt, wie der Kanzler sich mit SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich unterhält. Esken kommt dazu, Scholz sieht sie kurz an - um dann kommentarlos abzudrehen und Esken stehenzulassen. Esken breitet fragend die Hände aus - als wenn sie sagen will: Was war denn das jetzt?