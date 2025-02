Söder will keine Endlosdetails in Koalitionsvertrag

Bei den Verhandlungen müssten nur die relevanten Dinge ausdiskutiert werden, sagte Söder. Endlose Einzeldetails wie in früheren Koalitionsverträgen brauche es nicht. Vielmehr müsse an den wesentlichen Punkten eine Einigung erzielt werden. Es gehe nicht um normale Koalitionsverhandlungen, da Deutschland und die Demokratie innen- und außenpolitisch massiv unter Druck stehe. Die neue Regierung habe die Aufgabe, die Politik in Deutschland so zu verändern, dass die AfD überflüssig werde.