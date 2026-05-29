Bundestag: CSU macht Druck bei Wahlrechtsreform

Berlin - Die CSU im Bundestag pocht auf eine baldige Lösung für die in der Koalition verabredete Reform des Wahlrechts und sieht notfalls die Parteichefs von Union und SPD am Zug. "Ich habe großes Vertrauen, dass am Ende eine Lösung gefunden wird, falls nötig, auf der Ebene der vier Parteivorsitzenden", sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der CSU im Bundestag, Reinhard Brandl, den Zeitungen der Mediengruppe Bayern. Er betonte: "Die Reform des Wahlrechts ist im Koalitionsvertrag verbindlich vereinbart. Die SPD weiß, wie wichtig dieses Thema für uns ist."