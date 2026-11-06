Bundestag Autobahn-Reform umstritten - neuer Schuldentopf?

Die neue Finanzierungsstruktur soll laut Verkehrsministerium zudem mehr Möglichkeiten für den Einsatz sogenannter öffentlich-privater Partnerschaften schaffen. Dabei arbeitet der Bund mit Unternehmen zusammen. Der Bund bleibt alleiniger Eigentümer der Autobahnen.

Opposition: Neuer Schattenhaushalt

Der AfD-Abgeordnete Stefan Henze warnte vor einer Verlagerung von Schulden und Risiken in eine bundeseigene Gesellschaft. Der Gesetzentwurf sehe keine Obergrenze für die Verschuldung der Autobahn GmbH vor. Außerdem solle es weniger parlamentarische Kontrolle geben. Henze sprach von einem weiteren Schattenhaushalt. Die Grünen-Haushälterin Paula Piechotta sagte, die Regierung greife nach dem nächsten Schuldentopf.

Der Linke-Abgeordnete Jorrit Bosch nannte die Pläne der Bundesregierung teuer und riskant. Die Bundesregierung wolle die Autobahn GmbH zur Bank schicken, obwohl niemand günstiger Geld leihen könne als der Bund. "Private Finanzierung macht unsere Infrastruktur nicht billiger, sie macht sie teurer."

Bundesrechnungshof sieht viele offene Fragen

Auch der Bundesrechnungshof warnt vor den Plänen. Die Autobahn GmbH solle sich für Investitionen künftig "ohne Sicherheiten" durch den Bund verschulden können, heißt es in einem Bericht an den Haushaltsausschuss. Für Zinsen und Tilgung stünden ihr nur ihre anteiligen Einnahmen aus der Lkw-Maut zur Verfügung. Der Gesetzentwurf stelle weder die Schuldentragfähigkeit der Autobahn GmbH noch deren erwartete Verschuldung im Zeitverlauf dar. Zudem fehle eine Regelung, in welcher Höhe die Gesellschaft Kredite aufnehmen dürfe.

Zwar könne die Autobahn GmbH kurz- bis mittelfristig aus der Aufnahme von Fremdkapital zusätzliche Mittel für Verkehrsinvestitionen bereitstellen, heißt es in dem Bericht. Langfristig aber engten Tilgungs- und Zinszahlungen den finanziellen Spielraum ein. Es sei nicht erkennbar, dass kreditfinanzierte Investitionen das Einnahmepotenzial der Autobahn GmbH nennenswert erhöhten. Wichtige Fragen blieben offen, auch zur parlamentarischen Kontrolle. Fazit des Bundesrechnungshofs: Der Gesetzentwurf sei "nicht entscheidungsreif".