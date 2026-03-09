 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Sieben Verletzte nach Auffahrunfall mit drei Autos

Bundesstraße Sieben Verletzte nach Auffahrunfall mit drei Autos

Drei Fahrzeuge stoßen auf einer Bundesstraße zusammen: Sieben Menschen werden leicht verletzt, darunter auch ein Kind. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

Bundesstraße: Sieben Verletzte nach Auffahrunfall mit drei Autos
1
Achtung, Unfall: Drei Wagen sind auf einer Bundesstraße aufeinander aufgefahren. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

Bad Kissingen (dpa/lby) - Bei einem Auffahrunfall auf einer Bundesstraße sind sieben Menschen verletzt worden. Insgesamt drei Fahrzeuge kollidierten miteinander, wie die Polizei mitteilte. Die Ermittlungen laufen.

Nach der Werbung weiterlesen

Ersten Erkenntnissen zufolge wollte eine 69 Jahre alte Frau mit ihrem Wagen unerlaubt auf einer Bundesstraße in Bad Kissingen wenden. Dazu habe sie angehalten und ein 43-Jähriger sei mit seinem Wagen auf das Auto der Seniorin aufgefahren. Eine 20-Jährige, die mit ihrem Auto dahinter fuhr, sei dann gegen die beiden Fahrzeuge gekracht. 

Die zwei Fahrerinnen und der Fahrer wurden je leicht verletzt. Vier weitere Insassen - ein achtjähriges Mädchen im Wagen der Seniorin, die 48-jährige Beifahrerin des Mannes, und ein 20-und ein 21-Jähriger im Wagen der 20-jährigen Fahrerin - zogen sich ebenfalls leichte Verletzungen zu. Alle sieben Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht, wie es hieß.