Bundesstraße: Sieben Verletzte nach Auffahrunfall mit drei Autos

Die zwei Fahrerinnen und der Fahrer wurden je leicht verletzt. Vier weitere Insassen - ein achtjähriges Mädchen im Wagen der Seniorin, die 48-jährige Beifahrerin des Mannes, und ein 20-und ein 21-Jähriger im Wagen der 20-jährigen Fahrerin - zogen sich ebenfalls leichte Verletzungen zu. Alle sieben Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht, wie es hieß.