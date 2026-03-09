Bundesstraße: Sieben Verletzte nach Auffahrunfall mit drei Autos

Bad Kissingen (dpa/lby) - Bei einem Auffahrunfall auf einer Bundesstraße sind sieben Menschen verletzt worden. Insgesamt drei Fahrzeuge kollidierten miteinander, wie die Polizei mitteilte. Die Ermittlungen laufen.
Ersten Erkenntnissen zufolge wollte eine 69 Jahre alte Frau mit ihrem Wagen unerlaubt auf einer Bundesstraße in Bad Kissingen wenden. Dazu habe sie angehalten und ein 43-Jähriger sei mit seinem Wagen auf das Auto der Seniorin aufgefahren. Eine 20-Jährige, die mit ihrem Auto dahinter fuhr, sei dann gegen die beiden Fahrzeuge gekracht.
Die zwei Fahrerinnen und der Fahrer wurden je leicht verletzt. Vier weitere Insassen - ein achtjähriges Mädchen im Wagen der Seniorin, die 48-jährige Beifahrerin des Mannes, und ein 20-und ein 21-Jähriger im Wagen der 20-jährigen Fahrerin - zogen sich ebenfalls leichte Verletzungen zu. Alle sieben Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht, wie es hieß.