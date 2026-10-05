Eibelstadt (dpa/lby) - Die Bundesstraße 13 südlich von Würzburg ist wegen eines schwer verletzten Mannes auf der Fahrbahn gesperrt worden. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass der Betroffene zuvor aus einem fahrenden Auto gesprungen ist. Die Hintergründe des Vorfalls zwischen Sommerhausen und Eibelstadt (Landkreis Würzburg) waren zunächst unklar. Hinweise auf ein weiteres beteiligtes Fahrzeug gebe es nicht, sagte eine Sprecherin. Ein Rettungshubschrauber wurde für den Mann angefordert, der als Beifahrer neben einer Frau am Steuer gesessen haben soll.