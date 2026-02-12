Die Merkerser Bürgerinitiative, die sich seit mehr als 30 Jahren für eine Ortsumgehung der stark befahrenen Bundesstraße 62 um ihr Dorf engagiert, lässt nicht locker. Woher ihre Motivation kommt, ist klar: Tag für Tag müssen die Anwohner der Engstelle, die sie „Flaschenhals“ nennen, ertragen, wie sich viele Autos und insbesondere große Lastwagen dort durchquälen. „Wo ist die leistungsfähige Infrastruktur nach über 35 Jahren Deutscher Einheit?