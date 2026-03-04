Tag für Tag rollt der Verkehr auf der stark befahrenen Bundesstraße 62 durch den „Flaschenhals“ Merkers mit seinen drei Engstellen. Begegnen sich dort zwei Lastwagen, wird es schwierig. „Manche Lkw haben da kein Problem, die nutzen halt den Bürgersteig als Erweiterung der Fahrbahn, das sehen wir an den Zuständen der Bordsteine und nun gab es schon das zweite Einbruchloch in kurzer Zeit auf dem Gehweg“, erklärt Jens Lampert von der Bürgerinitiative B62-Merkers, die sich seit reichlich 30 Jahren für eine Ortsumgehung stark macht.