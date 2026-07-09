Bundesstraße 303: Rollerfahrer schwebt nach Kollision mit Auto in Lebensgefahr

Sonnefeld (dpa/lby) - Ein 82-jähriger Rollerfahrer ist beim Zusammenstoß mit einem Auto lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann keinen Helm trug. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Mann mit seinem Mofa bei Sonnefeld (Landkreis Coburg) auf die Bundesstraße 303 gefahren und dabei den vorfahrtsberechtigten Wagen einer 56-Jährigen übersehen haben. Bei dem Zusammenstoß sei der Rollerfahrer gegen die Windschutzscheibe des Autos geprallt und zu Boden gestürzt, teilte die Polizei mit. Das Mofa sei mehrere Meter weggeschleudert worden, der Wagen der Frau sei gegen die Leitplanke gestoßen.