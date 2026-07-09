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Bundesstraße 303 Rollerfahrer schwebt nach Kollision mit Auto in Lebensgefahr

Der 82-Jährige soll den Wagen übersehen haben, als er mit seinem Mofa auf die Bundesstraße fuhr. Was bislang bekannt ist.

Bundesstraße 303: Rollerfahrer schwebt nach Kollision mit Auto in Lebensgefahr
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Der Rollerfahrer und die Autofahrerin wurden ins Krankenhaus gebracht. (Archivbild) Foto: Sina Schuldt/dpa

Sonnefeld (dpa/lby) - Ein 82-jähriger Rollerfahrer ist beim Zusammenstoß mit einem Auto lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann keinen Helm trug. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Mann mit seinem Mofa bei Sonnefeld (Landkreis Coburg) auf die Bundesstraße 303 gefahren und dabei den vorfahrtsberechtigten Wagen einer 56-Jährigen übersehen haben. Bei dem Zusammenstoß sei der Rollerfahrer gegen die Windschutzscheibe des Autos geprallt und zu Boden gestürzt, teilte die Polizei mit. Das Mofa sei mehrere Meter weggeschleudert worden, der Wagen der Frau sei gegen die Leitplanke gestoßen.

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Schwerste innere Verletzungen

Den Angaben nach erlitt der 82-Jährige ein Polytrauma mit schwersten inneren Verletzungen. Er schwebe in Lebensgefahr. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt. Die beiden Beteiligten wurden ins Krankenhaus gebracht, wie es hieß. Für die Bergungsarbeiten blieb die Bundesstraße am Nachmittag rund zwei Stunden lang komplett gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen, ein Gutachter soll den genauen Unfallhergang klären.