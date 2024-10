Der 79 Jahre alte Fahrer und eine 72 Jahre alte Insassin starben noch vor Ort, wie es hieß. Der 75 Jahre alte Beifahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Die 36-Jährige wurde in ihrem Auto eingeklemmt und schwer verletzt. In ihrem Auto saß noch ein wenige Monate altes Baby in einer Babyschale, dass den Angaben nach leichte Verletzungen erlitt und nun in einer Klinik unter Beobachtung steht.